Türk kulübüne 2. saldırı
13 Ekim’de de ırkçı Almanlar’ın saldırısına uğrayan Pforzheim Fatihspor Kulübü ikinci kez kundaklanırken, küle dönen bina kullanılamaz halde.
- Star Spor
ALMANYA’DA Türk spor kulübü Pforzheim Fatihspor bir ay içinde ikinci kez kundaklandı. Barış Pınarı harekatına destek verdiği belirtilen kulüp binası küle döndü. Başkan Yunus Yazıcı, 13 Ekim’deki ilk saldırı sonrası faillerin yakalanmadığına dikkat çekti. Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu da Emniyet Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunduklarını, faillerin yakalanmasını beklediklerini ifade etti.
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