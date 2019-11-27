14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7628
  • 6,3563
  • 269.643
  • 105983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Türk kulübüne 2. saldırı

13 Ekim’de de ırkçı Almanlar’ın saldırısına uğrayan Pforzheim Fatihspor Kulübü ikinci kez kundaklanırken, küle dönen bina kullanılamaz halde.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ALMANYA’DA Türk spor kulübü Pforzheim Fatihspor bir ay içinde ikinci kez kundaklandı. Barış Pınarı harekatına destek verdiği belirtilen kulüp binası küle döndü. Başkan Yunus Yazıcı, 13 Ekim’deki ilk saldırı sonrası faillerin yakalanmadığına dikkat çekti. Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu da Emniyet Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunduklarını, faillerin yakalanmasını beklediklerini ifade etti.

Pars ve Kaplan hareket halinde OMTAS´la vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

WhatsApp'a yeni özellik geliyor

WhatsApp'a yeni özellik geliyor

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Memur olmak isteyenler dikkat! Mülakatsız memur ataması yapılacak

Memur olmak isteyenler dikkat! Mülakatsız memur ataması yapılacak

Avrupa'yı sarsan deprem: Çok sayıda ölü var

Avrupa'yı sarsan deprem: Çok sayıda ölü var

Aslan uzatmada yıkıldı

Aslan uzatmada yıkıldı

ABD yönetiminden petrol şirketlerine yaptırım

ABD yönetiminden petrol şirketlerine yaptırım

Ağabeyi ile aynı kaderi yaşadı! Anne tutuklandı

Ağabeyi ile aynı kaderi yaşadı! Anne tutuklandı

Kedi yavrusu diye eve getirdiği hayvan 'puma' çıktı!

Kedi yavrusu diye eve getirdiği hayvan 'puma' çıktı!
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Evinin odasında başladı, şimdi ise...

Evinin odasında başladı, şimdi ise...

İki ayrı lezzetin birleşmesiyle meydana geldi: Yiyen vazgeçemiyor

İki ayrı lezzetin birleşmesiyle meydana geldi: Yiyen vazgeçemiyor

Dünyadaki Mars: Burada uzay kıyafeti giymek ve telsiz kullanmak zorunlu!

Dünyadaki Mars: Burada uzay kıyafeti giymek ve telsiz kullanmak zorunlu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA