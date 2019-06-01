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Türk kulüplerinden Reyes için başsağlığı mesajları

Galatasaray, Fenerbahçe ve Alanyaspor kulüpleri, sosyal medya hesaplarından 35 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden İspanyol futbolcuyla ilgili üzüntülerini paylaştı.

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İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'in trafik kazasında yaşamını yitirmesi üzerine Galatasaray, Fenerbahçe ve futbolcusu Josef Sural'ı trafik kazasında kaybeden Aytemiz Alanyaspor sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaştı.

Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamasında, "Jose Antonio Reyes'in ölümünü büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Galatasaray ailesi olarak futbolcunun ailesine, yakınlarına ve Sevilla kulübüne başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü ise, "Düşüncelerimiz, bu inanılmaz zor zamanlarda, Jose Antonio Reyes'in ailesi, arkadaşları ve Extremadura UD ile beraber." paylaşımında bulundu.

Futbolcusu Josef Sural'ı 29 Nisan'da trafik kazası sonucu kaybeden Alanyaspor Kulübü de Twitter hesabından üzüntüsünü paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Jose Antonio Reyes'in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz. Huzur içinde uyu Reyes." denildi.

(AA)

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