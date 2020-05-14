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Spor

Türk kulüplerine Pastore'den üzücü haber geldi

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Arjantinli yıldız Javier Pastore'den kötü haber geldi. Roma ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra ülkesine dönmek istediğini belirtti.

14 Mayıs 2020 Perşembe 18:32 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 18:32
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Arjantinli futbolcu Javier Pastore, geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan 30 yaşındaki deneyimli isim, "Roma ile kalan 3 yılımı tamamladıktan sonra Arjantin'e dönmek ve Talleres'e gitmek istiyorum. Kendimi Arjantin'de o takımdan başka bir yerde oynarken hayal edemiyorum" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYORUM"

Çin'den teklif aldığını da itiraf eden ve adı Türkiye ile de anılan başarılı oyuncu, "4 yıllık sözleşme teklif ettiler ancak ben ilgilenmedim. Rekabeti seviyorum ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Güzel teklifler geliyor ancak şu an Çin'e gitmeye hiç niyetim yok" diyerek Uzakdoğu defterini kapatmış oldu.

Roma'ya transfer olduğu 2018 yazından beri yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şans bulamayan tecrübeli oyuncu toplamda, çıktığı 32 maçta 4 gol ve 2 asiste imzasını attı.

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