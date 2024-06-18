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  • ''Türk milletine armağan olsun'' Vincenzo Montella'dan galibiyeti yorumu!
Spor

''Türk milletine armağan olsun'' Vincenzo Montella'dan galibiyeti yorumu!

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'teki ilk maçımızda Gürcistan karşısında aldığımız galibiyet sonrası konuştu. İtalyan teknik adam, 'Tüm Türk milletine bu galibiyet armağan olsun. Sonrasında Enes ve Ozan'a armağan olsun.' ifadelerini kullandı.

18 Haziran 2024 Salı 22:08 - Güncelleme:
''Türk milletine armağan olsun'' Vincenzo Montella'dan galibiyeti yorumu!
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcisgtan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KEYİFLİYİZ"

"Çok mutluyuz. Bugün fazlasıyla tesadüflerin birleştiği bir gündü. Bayramımız, galibiyetimiz, doğum günüm... Yaptığımız fedakarlıkların karşılığı bir galibiyet oldu. Şu an keyifliyiz. Yarından itibaren diğer maça konsantre olmalıyız."

"MİLLETE ARMAĞAN OLSUN"

"Tüm Türk milletine bu galibiyet armağan olsun. Sonrasında Enes ve Ozan'a armağan olsun, ciddi sakatlıklarla evde kalmak zorunda kaldılar. Türk milleti bizi güçlü kılıyor, böyle devam etsin lütfen."

"ÇOK MUTLUYUZ"

"Çok detaylı bakmamız gerekiyor. İlk 30 dakika çok hızlıydık, aksiyonlarımız vardı. Golle sonuçlandı ama gole bakınca Ferdi ortalıyor, Mert bitiriyor. İki bekimizle gole attık. Sonrasında Arda'nın Kerem'in golleri muhteşem. Çok mutluyuz."

"EN GÜZEL HEDİYE OLDU"

"Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi bu galibiyet oldu."

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