Türk Milli Takımı dünya 3.sü

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada Türkiye 15 Yaş Altı Kız Takımı, oynadığı 6 maçta 4 galibiyet 2 yenilgi alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

ABD'Yİ YENEREK ÜÇÜNCÜLÜK GELDİ

A Grubu maçlarında PSG Academy Antiller ve ABD'yi 2-1'lik skorlarla geçen PSG Academy Türkiye, Fransa'ya ise 4-0 kaybetti.

Brezilya karşısında 2-0 mağlup olan ardından Katar'ı 4-0'la geçen Türkiye, Parc des Princes'te oynanan üçüncülük karşılaşmasında ABD'yi 2-0'lık skorla geçmeyi başardı.

"DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Paris Saint-Germain Academy Türkiye Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uğurlu, kadın futbolunun yakaladığı yükselişin değerli olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz gelecekte A Milli Takım forması giyecek genç sporcularımızı kariyer yolculuklarına hazırlamak. Geldiğimiz noktada planlarımızın başarılı şekilde işlediğini görüyoruz. Türkiye'nin pek çok şehrinde devam ettiğimiz faaliyetlerimizde kadın futbolunu desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.