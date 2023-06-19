İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2023 Pazartesi / 1 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6081
  • EURO
    25,7908
  • ALTIN
    1480.45
  • BIST100
    5269.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Türk Milli Takımı dünya 3.sü

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in dünya genelindeki resmi akademileri arasında düzenlediği PSG Academy Dünya Kupası'nda Türkiye 15 Yaş Altı Kız Takımı, ilk kez katıldığı turnuvada dünya üçüncüsüsü oldu.

19 Haziran 2023 Pazartesi 18:41 - Güncelleme:
Türk Milli Takımı dünya 3.sü
ABONE OL

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada Türkiye 15 Yaş Altı Kız Takımı, oynadığı 6 maçta 4 galibiyet 2 yenilgi alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

ABD'Yİ YENEREK ÜÇÜNCÜLÜK GELDİ

A Grubu maçlarında PSG Academy Antiller ve ABD'yi 2-1'lik skorlarla geçen PSG Academy Türkiye, Fransa'ya ise 4-0 kaybetti.

Brezilya karşısında 2-0 mağlup olan ardından Katar'ı 4-0'la geçen Türkiye, Parc des Princes'te oynanan üçüncülük karşılaşmasında ABD'yi 2-0'lık skorla geçmeyi başardı.

"DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Paris Saint-Germain Academy Türkiye Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uğurlu, kadın futbolunun yakaladığı yükselişin değerli olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz gelecekte A Milli Takım forması giyecek genç sporcularımızı kariyer yolculuklarına hazırlamak. Geldiğimiz noktada planlarımızın başarılı şekilde işlediğini görüyoruz. Türkiye'nin pek çok şehrinde devam ettiğimiz faaliyetlerimizde kadın futbolunu desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.