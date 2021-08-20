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Spor

Türk sporcular 2020 Paralimpik Oyunları için Tokyo'da

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, Japonya'ya ulaştı.

DHA20 Ağustos 2021 Cuma 20:29 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 22:04
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İstanbul Havalimanı'ndan dün yapılan törenle uğurlanan milli sporcular, antrenörler ve yöneticilerden oluşan kafileyi taşıyan uçak, Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na indi. 22 dalda düzenlenecek müsabakalar, 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'Yİ 13 DALDA 87 SPORCU TEMSİL EDECEK

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 160 ülkeden 4 bin 200 sporcu yarışacak. Oyunlar, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak. Türkiye'yi, 13 dalda 44'ü kadın ve 43'ü erkek olmak üzere toplam 87 sporcu temsil edecek.

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