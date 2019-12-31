Türk sporunun nabzını tuttuk

Star Spor 31.12.2019 00:03 - Güncelleme: 31.12.2019 08:01





21 yılda Türk sporu dünyada önemli başarılara imza attı. Takım sporlarında dünya ve Avrupa Şampiyonlukları, bireysel sporlarda olimpiyat ve dünya şampiyonluklarının yanı sıra, atletizm, cimnastik, motorsporları gibi birçok branşta da ilklere imza atıldı. Futbol dışındaki branşlarda Fenerbahçe Basketbol Takımı’nın Euroleugue Şampiyonluğu Türk sporunun kilometre taşlarından birisini oluşturdu. SarıLacivertli takım 21 Mayıs 2017’de İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Yunan rakibi Olympiakos’u 80-64’lük skorla saf dışı bırakarak şampiyon oldu. Final-Four’un “En Değerli Oyuncusu” (MVP) da Fenerbahçeli Ekpe Udoh seçildi.



FİLEDE TÜRK TAKIMLARI ŞAHLANDI

Potada ayrıca Basketbol Milli Takımımız İstanbul’da düzenlenen şampiyonalarda 2010’da Dünya ikincisi olurken, 2001’de de Avrupa ikinciliğini elde etti. Voleybolda hem milli takımımız, hem de kulüplerimiz önemli başarılar elde etti. Kadın Milli Takımı, Avrupa ikincisi (2019), Erkek Milli Takımı da Altın Lig şampiyonluğunu kazandı (2019), Vakıfbank ve Eczacıbaşı hem Kıtalararası Dünya Şampiyonluklarına, hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Başta Hamza Yerlikaya, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp gibi efsane güreşçilerimiz olmak üzere minderde Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluklarında göğsümüz kabardı.