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Spor

Türk takımlarının maçları şifresiz! Tüm Avrupa maçları artık TRT'de

TRT, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nin önümüzdeki 3 sezon yayın haklarının alındığını açıkladı. Türk takımlarının maçları ise şifresiz olarak yayınlanacak.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 18:40 - Güncelleme:
Türk takımlarının maçları şifresiz! Tüm Avrupa maçları artık TRT'de
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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii'de yayınlanacak.

Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da olacak.

Futbol yayıncılığında 50 yılı aşkın tecrübeye sahip olan TRT, dünya standartlarında yayıncılık kalitesi, üst düzey prodüksiyon becerisi ve donanımlı ekipleriyle bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin çekişmeli maçlarını izleyicilerle buluşturacak. Türk takımlarının mücadelelerinin yanı sıra, Avrupa takımlarının birbirinden iddialı maçları önümüzdeki sezondan itibaren 3 yıl boyunca TRT 1, TRT Spor ve TRT'nin yeni dijital platformu tabii ile ekranlara taşınacak. Kamu yayıncısı sıfatıyla TRT, Türk takımlarının maçlarını ise şifresiz olarak TRT kanallarından yayınlayacak.

TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA MAÇLARI ŞİFRESİZ OLARAK TRT 1 VE TRT SPOR'DA

Türkiye'de sporun en köklü ve en büyük destekçisi olan TRT, Trendyol 1. Lig, Olimpiyatlar, FIFA Dünya Kupası ve Elemeleri, UEFA Euro 2024 ve Elemeleri, CEV Voleybol Milletler Ligi ve daha nice spor içeriğine ek olarak, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Spor yayıncılığında köklü bir geçmişe sahip olan ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının tek yayıcısı olma hakkını elde eden TRT, deneyimli ekipleriyle, teknolojinin son imkanlarını kullanarak futbolseverlere unutulmaz bir yayın deneyimi sunacak. Usta yorumcuların katılımıyla gerçekleşecek maç öncesi ve maç sonrası yayınlar, TRT'nin farkını bir kez daha ortaya koyacak, izleyicilere maçlar hakkında detaylı analizler ve keyifli sohbetler sunacak. TRT'nin futbolseverlere sunduğu zengin içeriklerle dolu yayınlar, Türk futbolseverlerin heyecanını daha da artıracak.

"TRT TARİHİNDEKİ BU İLKİ YAŞAMAKTAN VE YAŞATMAKTAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının 3 sezon boyunca tek yayıncısı oldu. TRT tarihindeki bu ilki yaşamaktan ve yaşatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, futbol heyecanını ülkemizin her köşesine yayacak olmak, bizler için bir gurur vesilesi. Futbol ile birlikte sporun her branşında turnuvaları izleyicilerimizle buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun."

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