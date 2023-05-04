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Spor

Türk Telekom, 7Days Avrupa Kupası'nı ikinci tamamlandı

Basketbol 7Days Avrupa Kupası finalinde Türk Telekom, İspanya'nın Gran Canaria takımına deplasmanda 71-67'lik skorla mağlup olarak turnuvayı ikinci tamamladı.

4 Mayıs 2023 Perşembe 00:28 - Güncelleme:
Türk Telekom, 7Days Avrupa Kupası'nı ikinci tamamlandı
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Basketbol 7Days Avrupa Kupası finalinde Türk Telekom, İspanya'nın Gran Canaria takımına deplasmanda 71-67 yenilerek, organizasyonu ikinci tamamladı.

İspanyol temsilcisi ise organizasyonu şampiyon tamamlayarak gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkını aldı.

Mücadelenin ilk dakikalarında her iki takım da karşılıklı sayılar bularak başlarken, periyodun ilk 5 dakikası 17-12 Gran Canaria'nın üstünlüğüyle geçildi. Grant, Taylor, Bouteille ve Jones'in sayılarına, Brussino, Slaughter, Balcerowski ve Albicy ile karşılık veren Gran Canaria, mücadelenin ilk periyodunu 29-23 önde tamamladı.

İkinci periyota her iki takım da katı savunma yaparak başlarken, ikinci çeyreğin ilk 3 dakikası iki takım da toplam 3 sayı atabildi. Bu dakikadan sonra Shurna ile 9, Balcerowski ile 4 sayı bulan Gran Canaria, 16. dakikada aradaki farkı 20 sayıya (44-24) çıkardı. Türk Telekom, Bouteille ile bulduğu 2 üçlükle farkı azaltmaya çalışsa da Gran Canaria, Slaughter ve Shurna'nın sayılarıyla farkı korudu ve soyunma odasına 50-33 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe daha etkili başlayan Türk Telekom, Jones ve Grant'in sayılarıyla periyodun bitimine 3 dakika 38 saniye kala aradaki farkı 8 sayıya (55-47) indirdi. Bu dakikadan sonra Inglis ve Albicy ile bulduğu sayılarla farkın azalmasını engellemeye çalışan Gran Canaria'ya, Sestina, Jones ve Bouteille karşılık veren Türk Telekom, farkı 6 sayıya (61-55) indirdi ve 3. çeyrek bu skorla tamamlandı.

Final periyoduna iyi başlayan Türk Telekom, Sestina, Grant ve Mehmet Yağmur'un sayılarıyla mücadelenin bitimine 5 dakika kala farkı 2 sayıya (64-62) indirdi. Bu dakikadan sonra her iki takım da zor sayı bulurken, son anlarda istediği oyunu sergileyemeyen Türk Telekom, mücadeleyi 71-67 kaybederek, organizasyonu ikinci tamamladı.

Salon: Gran Canaria

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Rain Peerandi (Estonya), Adar Peer (İsrail)

Gran Canaria: Albicy 13, Slaughter 16, Brussino 11, Shurna 18, Balcerowski 5, Inglis 6, Bassas, Benite 2, Salvo, Diop, Stevic

Türk Telekom: Taylor 4, Grant 16, Erkan Yılmaz, Bouteille 17, Sestina 7, Jones 17, Semih Erden 3, Mehmet Yağmur 3, Eric

1. Periyot: 29-23

Devre: 50-33

3. Periyot: 61-55

5 faulle oyundan çıkan: 36.32 Taylor (Türk Telekom)

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