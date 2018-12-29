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Türk Telekom: 87 Galatasaray: 81

Galatasaray, Ankara'da konuk olduğu Türk Telekom'a 6 sayı farkla kaybetti.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, Ankara'da ağırladığı Galatasaray'ı 87-81 mağlup etti. Türk Telekom 12. maçında 9. galibiyetini elde etti. Galatasaray ise 12. maçında 5. mağlubiyetini aldı.

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