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Spor

Türk Telekom, Anthony Brown'u renklerine bağladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Bursaspor İnfo Yatırım'da forma giyen Anthony Brown'u kadrosuna kattı.

AA5 Haziran 2024 Çarşamba 13:02 - Güncelleme:
Türk Telekom, Anthony Brown'u renklerine bağladı
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Türk Telekom, geçen sezon Bursaspor İnfo Yatırım'da formayı giyen ABD'li Anthony Brown'u transfer etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Bursaspor İnfo Yatırım takımıyla başarıyla geçiren Anthony Brown'u renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Anthony Brown." ifadeleri kullanıldı.

Forvet ve oyun kurucu pozisyonlarında oynayabilen 31 yaşındaki Brown, NBA takımlarından Minnesota Timberwolves, Orlando Magic ve Los Angeles Lakers'ın yanı sıra Partizan, Limoges, Montakit Fuenlabrada, Metropolitans 92, Maccabi Rishon LeZion ve BC UNICS formalarını da giydi.

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