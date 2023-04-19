Türk Telekom, Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi

Basketbol 7Days Avrupa Kupası çeyrek finalinde Türk Telekom, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 86-76 yenerek yarı finale yükseldi.

Maça hem boyalı alandan hem de dış şutlardan bulduğu isabetlerle başlayan Ratiopharm Ulm, 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 2-12. Çeyreğin 8. dakikasında 14 sayılık (8-22) üstünlük kuran Alman ekibine Türk Telekom, 6-0'la karşılık verdi. Ratiopharm Ulm, ilk çeyreği 22-14 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte, Türk Telekom faul sıkıntısına erken girdi. Serbest atışlardan sayılar bulan Ratiopharm Ulm, Dos Santos'un da dış şutlardan bulduğu basketlerle 17. dakikayı 35-26 üstün geçti. Moladan 8-0'lık seriyle dönen Türk Telekom, farkı 19. dakikada 1'e kadar indirdi: 34-35. Alman ekibi soyunma odasına 37-34 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe konuk takım iyi başladı. Caboclo'nun skorer oyunuyla farkı 26. dakikada 12'ye (43-55) çıkaran Ratiopharm Ulm, final periyoduna 57-50 üstünlükle girdi.

Son çeyrekte hücumda temposunu artıran Türk Telekom, Bouteille'in sayılarıyla 34. dakikada farkı 3'e indirdi: 60-63. Türk Telekom, Grant'in üç sayılık basketiyle 36. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 64-63. Sert savunmasıyla adeta rakibine potayı göstermeyen Türk Telekom, son bölümde farkı açtı ve sahadan 86-76 galibiyetle ayrılarak yarı finale yükselen taraf oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Adar Peer (İsrail)

Türk Telekom: Grant 20, Rıdvan Öncel, Bouteille 18, Jones 20, Eric, Boran Güler 2, Mehmet Yağmur, Semih Erden, Berk Demir, Taylor 12, Erkan Yılmaz 2, Sestina 12

Ratiopharm Ulm: Dos Santos 21, Klepeisz, Paul 9, Christen 2, Caboclo 20, Herkenhoff 4, Nunez 16, Hawley, Jallow 2, Zugic 2

1. Periyot: 14-22

Devre: 34-37

3. Periyot: 50-57

Beş faulle çıkan: 29.32 Erkan Yılmaz, 39.40 Taylor (Türk Telekom), 39.47 Nunez (Ratiopharm Ulm)