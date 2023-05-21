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Spor

Türk Telekom Basketbol rakibini sahadan sildi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. haftasında Türk Telekom, sahasında konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 49 sayı farkla 115-66'lık skorla mağlup etti.

AA21 Mayıs 2023 Pazar 20:07 - Güncelleme:
Türk Telekom Basketbol rakibini sahadan sildi!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 49 sayı farkla 115-66 yendi.

29 yıl sonra normal sezonu lider tamamlayan Türk Telekom, evinde çıktığı 15 maçı da kazanmasını bildi.

Ligde dün oynanan maçların ardından Türk Telekom, play-off'ta Galatasaray Nef ile eşleşmişti.

Salon: Ankara

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Serdar Ünal, Yiğit Gönültaş

Türk Telekom: Rıdvan Öncel 13, Grant 4, Berk Demir 6, Bouteille 21, Emircan Koşut 12, Boran Güler 7, Taylor 5, Erkan Yılmaz 15, Sestina 14, Jones 18

Aliağa Petkimspor: Booth 12, Prewitt 3, Perkins 10, Aldridge 6, Simmons 1, Ege Arar 2, İsmail Cem Ulusoy 6, Yavuz Gültekin 4, Ömercan Engin 9, Nusret Yıldırım, Dorukhan Engindeniz 11, Gökay Hacıoğlu 2

1. Periyot: 23-15

Devre: 56-31

3. Periyot: 78-46

  • Türk Telekom
  • Aliağa Petkimspor
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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