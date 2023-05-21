Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 49 sayı farkla 115-66 yendi.
29 yıl sonra normal sezonu lider tamamlayan Türk Telekom, evinde çıktığı 15 maçı da kazanmasını bildi.
Ligde dün oynanan maçların ardından Türk Telekom, play-off'ta Galatasaray Nef ile eşleşmişti.
Salon: Ankara
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Serdar Ünal, Yiğit Gönültaş
Türk Telekom: Rıdvan Öncel 13, Grant 4, Berk Demir 6, Bouteille 21, Emircan Koşut 12, Boran Güler 7, Taylor 5, Erkan Yılmaz 15, Sestina 14, Jones 18
Aliağa Petkimspor: Booth 12, Prewitt 3, Perkins 10, Aldridge 6, Simmons 1, Ege Arar 2, İsmail Cem Ulusoy 6, Yavuz Gültekin 4, Ömercan Engin 9, Nusret Yıldırım, Dorukhan Engindeniz 11, Gökay Hacıoğlu 2
1. Periyot: 23-15
Devre: 56-31
3. Periyot: 78-46