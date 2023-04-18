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Spor

Türk Telekom Basketbol Takımı, yarı finale kalmayı hedefliyor

7Days Avrupa Kupası çeyrek finalinde temsilcimiz Türk Telekom, Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm ile yarı final için karşılaşacak.

AA18 Nisan 2023 Salı 13:52 - Güncelleme:
Türk Telekom Basketbol Takımı, yarı finale kalmayı hedefliyor
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Türk Telekom Basketbol Takımı, yarın 7Days Avrupa Kupası çeyrek finalinde Alman kulübü Ratiopharm Ulm ile karşılaşacak.

Normal sezondaki galibiyet yüzdesi daha yüksek olduğu için saha avantajına sahip Türk Telekom, Ratiopharm Ulm'u yarın saat 18.30'da Ankara Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Karşılaşmanın galibi, yarı finalde Ukrayna'nın Prometey takımı ile Yunan ekibi Promitheas arasındaki maçın galibiyle eşleşecek.

7Days Avrupa Kupası'nın şampiyonu, sonraki sezon THY Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanıyor.

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