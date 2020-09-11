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Spor

Türk Telekom Basketbol Takımı'nda koronavirüs vakası

Türk Telekom Basketbol Takımı'nda forma giyen bir sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

AA11 Eylül 2020 Cuma 12:47 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 12:47
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Türk Telekom Basketbol Takımı'nda bir sporcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Basketbol takımı oyuncularımız, teknik ve idari kadrodaki çalışanlarımıza düzenli olarak yaptırdığımız testler sonucunda, takımımızın Antalya kampında bir sporcumuzun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Klinik bulgulara rastlanılmayan oyuncunun Antalya kampından ayrılarak Ankara'ya gittiği, tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.

Açıklamada, turnuvaya katılan takımların sağlığının korunması konusunda hassasiyet gösterildiği aktarılarak, "Resmi lig maçlarına ve Şampiyonlar Ligi 8’li finaline daha sağlıklı başlama düşüncesi doğrultusunda hazırlık turnuvasından ayrılmış bulunuyoruz." denildi.

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