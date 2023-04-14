Türk Telekom Basketbol Takımı'nın çeyrek final maçının günü belli oldu

Türk Telekom Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası çeyrek finalinde Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'le 19 Nisan Çarşamba günü Ankara'da karşılaşacak.

Avrupa'nın en önemli ikinci kupası olarak gösterilen ve kupayı kazanan takımın gelecek sezon THY Avrupa Ligi bileti alacağı organizasyonda çeyrek final maçlarının programı belirlendi.

Son 16 turunda İtalya'nın Germani Brescia takımını eleyen Türk Telekom, tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak çeyrek finalde de saha avantajına sahip olacak.

Türk Telekom, Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm ile 19 Nisan Çarşamba günü saat 18.30'da Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Başkent ekibi, turu geçerse yarı finalde Prometey (Ukrayna)-Promitheas (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Tamamı 19 Nisan'da oynanacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:

18.30 Türk Telekom-Ratiopharm Ulm (Almanya)

19.00 Prometey (Ukrayna)-Promitheas (Yunanistan)

21.00 Joventut Badalona (İspanya)-Hapoel Vegan Friendly (İsrail)

22.45 Gran Canaria (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)