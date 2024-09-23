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Spor

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası ilk maçında Lietkabelis ile karşılaşacak

BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Türk Telekom yarın sahasında Litvanya ekibi Lietkabelis ile kozlarını paylaşacak.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 09:54 - Güncelleme:
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası ilk maçında Lietkabelis ile karşılaşacak
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında yarın sahasında Litvanya ekibi Lietkabelis ile karşılaşacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

Geçen sezon 8 galibiyet, 10 mağlubiyetle B Grubu'nu 6'ncı sırada tamamlayarak 8'li final turuna kalmayı başaran başkent temsilcisi, İngiliz ekibi London Lions'a deplasmanda 100-77 yenilerek çeyrek finale yükselme şansını kaybetmişti.

Sezon sonunda başantrenör Selçuk Ernak ile yollarını ayıran Türk Telekom, bir sezon aranın ardından başantrenör Erdem Can'ı yeniden takımın başına getirdi.

Türk Telekom, Erdem Can yönetiminde ligde 2022-23 sezonunu lider bitirmiş play-off'ta yarı finale çıkmış ve BKT Avrupa Kupası'nda final oynamıştı.

  • Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı
  • BKT Avrupa Kupası
  • Lietkabelis

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