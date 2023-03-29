Türk Telekom, Buducnost VOLI engelini aştı

Türk Telekom, 7Days Avrupa Kupası B Grubu'nun 18'inci ve son haftasında Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini 77-72 yendi.

Maça her iki takımda karşılıklı sayılar bularak başlarken, mücadelenin ilk 5 dakikası 7-6 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Buducnost VOLI'den O'brien, Green, Bell-Haynes ve Lazic'in sayılarına, Türk Telekom, Jones, Bouteille, Berke Demir ve Eric ile karşılık verdi. Mücadelenin ilk periyodu 19-19 eşitlikle tamamladı.

İkinci çeyreğe istediği gibi başlayamayan Türk Telekom, Lazic, Green ve Kamenjas'ın sayılarına engel olamadı. 15. dakika 28-23 Karadağ temsilcisinin üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra Erkan Yılmaz, Sestina ve Taylor ile bulduğu sayılarla 8-0'lık seri yakalayan Türk Telekom, çeyreğin bitimine 3 dakika kala 31-28 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, soyunma odasına 39-30 önde gitti.

Üçüncü periyotta her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, mücadelenin 25. dakikası 49-43 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçildi. Konuk ekibe boyalı alanda katı savunma uygulayan Türk Telekom, Bouteille ve Taylor ile bulduğu basketlerle aradaki farkı 16 sayıya (61-45) çıkardı. Mücadelenin üçüncü çeyreği 61-45, Türk Telekom'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Final periyoduna da iyi başlayan Türk Telekom, Eric, Taylor ve Sestina'nın sayılarıyla 33. dakikada farkı 22'ye (71-49) çıkardı. Bu dakikadan sonra Türk Telekom'a sert savunma uygulayan konuk ekip, Lecomte, Lazic ve Kamenjas'ın sayılarıyla farkı 5'e (75-70) kadar indirdi. Son dakikaları çekişmeli geçen maçı Türk Telekom 77-72 kazandı.

B Grubu'nu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Türk Telekom, son 16 turunda A Grubu'nu yedinci sırada tamamlayan takımla eşleşecek.

Salon: Ankara

Hakemler: Jakub Zamojski (Polonya), Michele Rossi (İtalya), Sergio Silva (Portekiz)

Türk Telekom: Rıdvan Öncel, Grant 5, Erkan Yılmaz 9, Sestina 8, Jones 11, Semih Erden, Berk Demir 3, Taylor 18, Eric 6, Bouteille 17

Buducnost VOLI: Reynolds, Bell-Haynes 14, Popovic 6, O'brien 8, Kaba, Atic 8, Lecomte 3, Lazic 16, Drobnjak, Green 8, Kamenjas 9

1. Periyot: 19-19

Devre: 39-30

3. Periyot: 61-45