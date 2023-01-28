Türk Telekom, Bursaspor'a fark attı

Birinci periyota iyi başlayan Türk Telekom, Bouteille ve Berk Demir'in boyalı alandan bulduğu sayılar ve etkili savunma sonucunda 6. dakikada 11 sayı farka ulaştı: (13-2). Skorer oyununu sürdüren başkent ekibi 9. dakikada farkı 16 sayıya (22-6) kadar çıkardı. İlk periyotta Bursa ekibi Onuralp Bitim ve Auguste ile sayılar bulsa da birinci çeyreği Türk Telekom, 22-9 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte de Erkan Yılmaz ve Taylor ile iç atışlardan etkili olan Türk Telekom, 15. dakikaya farkı açarak 33-15 üstün başladı. Konuk takım çeyreğin kalan bölümünde Dawkins ve Clemmons ile karşılık verse de Türk Telekom Grant, Taylor ve Berk Demir ile hücumları iyi değerlendirerek devreye 19 sayılık farkla 47-28 üstün girdi.

Üçüncü periyodun ilk bölümünde bire bir savunmada etkili olan Bursaspor, dış atışlardan skor üretmekte zorluk yaşarken, boyalı alandan skor üretmeye devam eden başkent ekibi 27. dakikada farkı 25 sayıya (60-35) çıkardı. Taylor ile dış atışlardan Rıdvan Öncel ile boyalı alandan rakibin direncini iyice kıran Türk Telekom, üçüncü çeyreği de 69-44 üstün bitirdi.

Son çeyrekte ise Grant ve Jones'in de üretkenliğiyle skoru 28. dakikada 80-56'ya taşıyan Türk Telekom, maçı da 84-63 kazandı. Bursaspor'da Dawkins 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Sinem Tetik, Çağlar Özkan

Türk Telekom: Rıdvan Öncel 11, Berk Demir 12, Grant 10, Sestina, Bouteille 11, Semih Erden 2, Taylor 15, Erkan Yılmaz 10, Sestina 4, Jones 9, Boran Güler

Frutti Extra Bursaspor: Needham 2, Onuralp Bitim 9, Dudzinski 9, Ahmet Düverioğlu, Clemmons 8, Yiğitcan Saybir 1, Ömer Utku Al 3, Auguste 10, Dawkins 21, Ahmet Duverioğlu

1. Periyot: 22-9

Devre: 47-28

3. Periyot: 69-44