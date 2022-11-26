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Spor

Türk Telekom deplasmanda Beşiktaş'ı rahat yendi

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Beşiktaş Emlakjet'i 91-75 mağlup etti.

AA26 Kasım 2022 Cumartesi 18:35 - Güncelleme:
Türk Telekom deplasmanda Beşiktaş'ı rahat yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Beşiktaş Emlakjet'i 91-75 yendi.

Bu sonuçla başkent temsilcisi, Süper Lig'deki 7. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 7. maçında 5. kez mağlup oldu.

SALON: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu, İsmail Binbir

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: McCormack 17, Mooney 7, Rich 2, Orelik 7, Okben Ulubay 15, Usher 19, Yiğit Onan 2, Yağız Aksu 1, Burak Can Yıldızlı 5

TÜRK TELEKOM: Rıdvan Öncel 12, Jones 20, Semih Erden 4, Berk Demir, Taylor 21, Grant 9, Alihan Demir 2, Erkan Yılmaz 10, Sestina 11, Bouteille 2

1. PERİYOT: 23-20

DEVRE: 46-43

3. PERİYOT: 58-69

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