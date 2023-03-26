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Spor

Türk Telekom deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı yendi

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Pınar Karşıyaka'yı 85-77 mağlup etti.

AA26 Mart 2023 Pazar 17:58 - Güncelleme:
Türk Telekom deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 22. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 85-77 yendi.

Türk Telekom'un üst üste 9. galibiyetini aldığı ligde 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Pınar Karşıyaka iç sahada 8 maç sonra kaybetti.

Karşılaşmaya Rıdvan ve Erkan'ın basketleriyle başlayan Türk Telekom, Jones ve Taylor'la açtığı farkı son dakika içinde 14 sayıya çıkardı: 23-9. Konuk ekip, periyodu 23-13 üstün bitirdi.

İkinci periyoda Bouteille ve Sestina'nın sayılarıyla 9-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, 15. dakikada aradaki farkı 22 sayıya yükseltti: 37-15. Etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, 23 sayılık farka (48-25) ulaştığı periyotta soyunma odasına 48-31 önde gitti.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka aradaki farkı 11 sayıya indirse de (52-41) Türk Telekom, 26. dakikayı 18 sayı farkla 63-45 üstün geçti. Farkı tekrar 23 sayıya yükselten (69-46) Türk Telekom, peryotu 71-52 galip tamamladı.

Dördüncü periyodun son 5 dakikasına Türk Telekom'un 76-63 üstünlüğüyle girildi. Türk Telekom, rakibinin son dakikada farkı 8 sayıya (81-73) indirdiği müsabakada Pınar Karşıyaka'yı 85-77 mağlup etti.

Bu arada son periyotta hakemlere yönelik tezahüratlar nedeniyle anons yaptırıldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Kaan Büüykçil, Fatih Güler

PINAR KARŞIYAKA: McCollum 6, Thomas Akyazılı, Angola 16, Vitto Brown 15, Deniz Kılıçlı, Jaylon Brown 9, Berkan Durmaz 2, Delgado 20, Mert Celep, Kenan Sipahi 9

TÜRK TELEKOM: Grant 12, Rıdvan Öncel 3, Erkan Yılmaz 14, Bouteille 9, Jones 12, Mehmet Yağmur 2, Semih Erden 2, Taylor 21, Sestina 10

1. PERİYOT: 13-23

DEVRE: 31-48

3. PERİYOT: 52-71

5 FAULLE ÇIKAN: 39.32 Sestina (Türk Telekom)

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