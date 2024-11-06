Türk Telekom evinde farklı kazandı

Basketbolda BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 7. haftasında Türk Telekom, sahasında Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı 99-80 yendi.
Basketbol: BKT Avrupa Kupası
Salon: Ankara
Hakemler: Jordi Aliaga (İspanya), Josip Radojkovic (Hırvatistan), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)
Türk Telekom: Melih Tunca 4, Angola 21, Brown 39, Bess 10, Makoundou 18, Berkan Durmaz, İsmet Akpınar, Mahir Ağva 2, Hanlan 5
U-BT Cluj-Napoca: Simpson 22, Guzman 11, Salin 7, Mejeris 7, Hankins 20, Hervey 2, Seeley 3, Stephens 2, Mokoka 6
1. Periyot: 22-30
Devre: 52-47
3. Periyot: 80-64
5 faulle çıkan: 36.29 Harvey (U-BT Cluj-Napoca)