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Spor

Türk Telekom evinde farklı kazandı

Basketbolda BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 7. haftasında

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 23:33 - Güncelleme:
Türk Telekom evinde farklı kazandı
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Basketbolda BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 7. haftasında Türk Telekom, sahasında Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı 99-80 yendi.

Basketbol: BKT Avrupa Kupası

Salon: Ankara

Hakemler: Jordi Aliaga (İspanya), Josip Radojkovic (Hırvatistan), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Türk Telekom: Melih Tunca 4, Angola 21, Brown 39, Bess 10, Makoundou 18, Berkan Durmaz, İsmet Akpınar, Mahir Ağva 2, Hanlan 5

U-BT Cluj-Napoca: Simpson 22, Guzman 11, Salin 7, Mejeris 7, Hankins 20, Hervey 2, Seeley 3, Stephens 2, Mokoka 6

1. Periyot: 22-30

Devre: 52-47

3. Periyot: 80-64

5 faulle çıkan: 36.29 Harvey (U-BT Cluj-Napoca)

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