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Spor

Türk Telekom evinde London Lions'u konuk ediyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB B grubu 8.hafta maçında evinde London Lions'ı konuk edecek.

AA13 Aralık 2022 Salı 09:35 - Güncelleme:
Türk Telekom evinde London Lions'u konuk ediyor
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 8. hafta maçında yarın İngiliz ekibi London Lions'u konuk edecek.

Ankara Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Başkent ekibi, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle B Grubu'nda üçüncü sırada yer alıyor.

İngiliz temsilcisi ise 4 galibiyet ve 3 yenilgiyle beşinci sırada bulunuyor.

Türk Telekom, son maçında sahasında grubun iddialı ekiplerinden İspanya temsilcisi Gran Canaria'ya 88-81 yenilmiş, London Lions ise deplasmanda Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras'ı 77-67 mağlup etmişti.

Türk Telekom ULEB B grubunda 12 puan ile 3.sırada bulunuyor.

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