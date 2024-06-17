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Spor

Türk Telekom, Javon Bess'i kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Javon Bess'i transfer ettiğini duyurdu.

AA17 Haziran 2024 Pazartesi 16:40 - Güncelleme:
Türk Telekom, Javon Bess'i kadrosuna kattı
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Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li kısa forvet Javon Bess'i kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Alman ekibi Würzburg Baskets'te forma giyen 28 yaşındaki Bess'le sözleşme imzalandı.

Geçen sezon Almanya Süper Ligi'nin en iyi defans oyuncusu seçilen 1.98 metre boyundaki Bess, sezonu 10.4 sayı, 5.2 ribaund, 1.8 asist ve 1.1 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.

Erdem Can'ı tekrar başantrenörlüğe getiren Türk Telekom, Mahi Ağva, Anthony Brown'dan sonra üçüncü transferini Bess'le gerçekleştirdi.

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