Türk Telekom kafilesi İspanya'ya ulaştı

Türk Telekom, 7Days Eurocup final müsabakası için İspanya'nın Kanarya Adaları'na geldi.

Eurocup finali için İspanya'ya gelen Türk Telekom, ev sahibi Gran Canaria ile 3 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşılaşacak. Bugün saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden Türk temsilcisi yaklaşık 6 saatlik uçuşun ardından Kanarya Adaları'na ulaştı. Kafilede Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan, CEO Ümit Önal, Kulüp Başkanı Yusuf Kıraç ve bazı yöneticiler yer aldı. Takım daha sonra havalimanından direkt olarak otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Daha önce Koraç Kupası, FIBA Avrupa Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Türk Telekom, Avrupa arenasında tarihinde ilk kez finalde olmanın gururunu yaşayacak.