İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2023 Salı / 18 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,3098
  • EURO
    23,0605
  • ALTIN
    1342.68
  • BIST100
    5372.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk Telekom, Pınar Karşıyaka karşısında avantajı kaptı
Spor

Türk Telekom, Pınar Karşıyaka karşısında avantajı kaptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Türk Telekom'a 98-94 kaybederek seride 1-0 geriye düştü.

IHA5 Haziran 2023 Pazartesi 10:56 - Güncelleme:
Türk Telekom, Pınar Karşıyaka karşısında avantajı kaptı
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Bursaspor'u seride 2-0 eleyerek yarı finale yükselen Pınar Karşıyaka, yarı finalde ligin normal sezonunu lider olarak tamamlayan Türk Telekom ile eşleşti. Ankara temsilcisi ile ilk maçına çıkan Kaf-Kaf, çekişmeli giden maçı 98-94 kaybederek play-off yarı final serisinde 1-0 geriye düştü.

Karşılaşma sonrası galibiyetten dolayı Türk Telekom'u tebrik eden Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Onlar da çok iyi oynadılar ve maçı bırakmadılar. Sonuçta bir seri oynuyoruz, salı günü bir maçımız daha var. O maçı alıp İzmir'e 1-1'lik skorla dönmeye çalışacağız" diye konuştu.

Öte yandan serinin ikinci maçı yarın saat 20.00'de Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
  • Pınar Karşıyaka
  • Türk Telekom

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.