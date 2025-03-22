Türk Telekom, son nefeste kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçında Türk Telekom, deplasmanda Manisa Basket Divissa'yı 89-87 mağlup etti.

Müsabaka her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Konuk ekip, İsmet Akpınar ve Makoundou'nun etkili oyunuyla maçın ilk 5 dakikasını 16-13 önde geçti. Kalan dakikalarda baskısını arttıran Manisa Basket Divissa, Besson'un sayısıyla 22-20 öne geçmeyi başardı. Hücumlarından yararlanamayan rakibine karşı Thomas ve Besson ile cevap veren ev sahibi ekip, periyodu 28-24 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci periyotta Türk Telekom, Berkan Durmaz'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetli atışıyla 15. dakikaya 39-38 önde girdi. Manisa Basket Divissa ise Yunus Emre Sonsirma ile üstünlüğü ele aldı: 47-46. Kalan sürede iyi savunma yapan konuk ekip, soyunma odasına 49-47 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Manisa Basket Divissa, Buğra Çal ile skorda eşitliği yakaladı: 49-49. Angola ve İsmet Akpınar'ın sayılarıyla etkili olan Türk Telekom, 25. dakikaya 58-52 üstün girdi. Türk Telekom, periyodu 69-68 önde bitirdi.

Final periyoduna iyi başlayan Manisa Basket Divissa, Buğra Çal'ın bulduğu sayıyla son 5 dakikaya 75-73 önde girdi. Kalan bölümde hücumlarından yararlanamayan rakibine karşı Brown, Hanlan ve İsmet Akpınar ile skor üreten Türk Telekom, müsabakan 89-97 galip ayrıldı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin

Manisa Basket Divissa: Chiozza 6, Acuil 12, Buğra Çal 9, Besson 21, Thomas 11, White Jr. 18, Yunus Emre Sonsırma 10, Leon Apaydın,

Türk Telekom: İsmet Akpınar 14, Alexander 4, Brown 22, Angola 17, Makoundou 4, Berkan Durmaz 14, Mahir Ağva 2, Bess 5, Hanlan 7, Smith Jr.

1. periyot: 28-24

Devre: 47-49

3. periyot: 68-69

Beş faulle çıkanlar: 36.13 Alexander (Türk Telekom), 38.10 Thomas (Manisa Basket Divissa)