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Spor

Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda ilk maçına çıkıyor

Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'ndaki ilk maçında Paris Basketbol'u ağırlayacak.

AA10 Ekim 2022 Pazartesi 10:32 - Güncelleme:
Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda ilk maçına çıkıyor
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Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Türk Telekom, B Grubu'nda Hapoel Tel Aviv (İsrail), Gran Canaria (İspanya), Buducnost VOLI (Karadağ), Dolomiti Energia (İtalya), Promiteheas (Yunanistan), Paris Basketbol (Fransa), Hamburg Towers (Almanya), Slask Wroclaw (Polonya) ve London Lions ile (Büyük Britanya) karşılaşacak.

Geçen yıl ULEB Avrupa Kupası'na 8'li final turunda veda eden Türk Telekom, bu sezon başarı çıtasını yükseltmek için mücadele edecek.

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