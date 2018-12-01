Türk Telekom'da derbi çılgınlığı! Galatasaray dev maça hazır

Beşiktaş maçı öncesi antrenmanını taraftara açık yapan Galatasaray, bu alanda bir rekora imza attı. Sarı kırmızılı kulüp, antrenmanı ücret ödeyerek takip eden 40.541 biletli ve kombine sahibi taraftarla birlikte rekor kırdığını açıkladı.

Tribünlerde tezahürat ve meşale şovlarının yapıldığı antrenmanın öncesinde başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Fatih Terim ve oyuncular taraftarları selamladı.

Geçen sene olduğu gibi 'Çocukluk Aşkımsın' bestesi eşliğinde sahaya çıkan sarı kırmızılı ekip, düz koşunun ardından altıya iki dar alan oyunu gerçekleştirdi. Devam eden bölümde sınırlı alanda çift kale maç oynanarak antrenman sona erdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak.