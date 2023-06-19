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Spor

Türk Telekom'da Nenad Canak dönemi başlıyor

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, başantrenörlük görevine Sırp çalıştırıcı Nenad Canak'ı getirdi.

IHA19 Haziran 2023 Pazartesi 12:51 - Güncelleme:
Türk Telekom'da Nenad Canak dönemi başlıyor
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Erdem Can'dan boşalan başantrenörlük görevine Sırp çalıştırıcı Nenad Canak'ı getirdi.

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Türk Telekom, Sırp antrenör Nenad Canak ile anlaşma sağladığını açıkladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Türk Telekom Basketbol Takımımızın yeni başantrenörü Nenad Canak. Yeni sezonda kendisine ve takımımıza başarılar diliyoruz. Heyecanlı ve mutluyuz. Ailemize hoş geldin koç" ifadelerine yer verildi.

Türk Telekom, yollarını ayırdığı Başantrenör Erdem Can yönetiminde ligde normal sezonu lider tamamlayıp, play-off yarı finalinde A. Efes'e elenmişti. Ayrıca Başkent ekibi, Eurocup finalinde İspanyol temsilcisi Gran Canaria kaybedip, turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı.

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