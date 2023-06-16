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Spor

Türk Telekom'dan ayrılık kararı! Başantrenör Erdem Can ile yollar ayrıldı

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, başantrenör Erdem Can'la yollarını ayırdığını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

AA16 Haziran 2023 Cuma 15:11 - Güncelleme:
Türk Telekom'dan ayrılık kararı! Başantrenör Erdem Can ile yollar ayrıldı
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Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, başantrenör Erdem Can'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Telekom Basketbol Takımı'nın başantrenörü olarak görev yapan Erdem Can'a bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmetler ve sunduğu katkı için teşekkür ediyoruz. Kendisine yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz."

Türk Telekom, bu sezon ligde normal sezonu lider bitirmiş, play-off'ta da yarı final oynamıştı. Başkent ekibi, Avrupa Kupası'nda ise final oynama başarısı göstermişti.

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