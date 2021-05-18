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Spor

Türk Telekom'u deviren Pınar Karşıyaka yarı finalde

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline yükselen son takım Türk Telekom'u saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka oldu.

AA18 Mayıs 2021 Salı 00:45 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 00:45
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Play-off yarı finalinde Anadolu Efes-Beşiktaş Icrypex eşleşmesinin ardından ikinci eşleşme Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka olarak gerçekleşti.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale çıkacağı yarı finalde Anadolu Efes-Beşiktaş Icrypex serisinin ilk maçı 19 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. İki ekip, serinin ikinci maçında 21 Mayıs Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda, üçüncü ve gerekirse dördüncü karşılaşmada ise Beşiktaş Icrypex'in ev sahipliğinde karşılaşacak. Serinin 5. maça uzaması haline ekipler yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda birbirlerine rakip olacak.

Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka eşleşmesinde 20 ve 22 Mayıs'taki ilk iki karşılaşma İstanbul'da, üçüncü ve gerekirse dördüncü maç İzmir'de, gerektiği durumda beşinci müsabaka yine İstanbul'da oynanacak.

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