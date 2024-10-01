Türk Telekom'un Avrupa Kupası'ndaki ikinci rakibi Aris Midea

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 2. maçında yarın Yunanistan temsilcisi Aris Midea'ya konuk olacak.

Selanik'te Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Başantrenör Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom, gruptaki ilk maçında Litvanya ekibi Lietkabelis'i 72-66 mağlup etti. Aris Midea ise ilk karşılaşmasında deplasmanda İtalya ekibi Umana Reyer'e 95-75 yenildi.

Türk Telekom ve Aris, geçen sezonda da aynı grupta yer almış ve iki karşılaşmayı da Yunan ekibi kazanmıştı.