Türk Telekom'un Avrupa'daki son üç maçta yüzü gülmedi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nda oynadığı son üç maçı kaybetti.

Sezona başantrenör Erdem Can yönetiminde giren başkent temsilcisi, B Grubu'nda sahasında çıktığı ilk karşılaşmada Litvanya ekibi Lietkabelis'i 72-66 yenerek sezon başlangıcında hata yapmadı.

Organizasyonun ikinci müsabakasında deplasmanda Yunan temsilcisi Aris Midea'yı 68-63'le geçen Türk Telekom, üçüncü maçında konuk ettiği Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı da 78-70 mağlup ederek sezona 3'te 3 yaparak başladı.

Üç haftanın sonunda grupta averajla ikinci sırada yer alan mavi-beyazlılar, bu haftadan sonra "duraklama dönemi"ne girdi.

Türk Telekom, dördüncü hafta deplasmanda Fransa'nın Cosea JL takımına 67-63, beşinci hafta sahasında İspanya ekibi Valencia Basket'e 101-87 ve altıncı hafta deplasmanında Alman ekibi Veolia Towers Hamburg'a 89-77 yenildi.

Altıncı hafta sonunda maç fazlasıyla beşinci sırada yer alan başkent temsilcisi, BKT Avrupa Kupası'nın yedinci haftasında 6 Kasım'da sahasında karşılaşacağı Romanya ekibi U-BT Cluj-Napoca'yı yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.