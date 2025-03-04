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Spor

Türk Telekom'un konuğu Buducnost VOLI

BKT Avrupa Kupası 8'li final etabında temsilcimiz Türk Telekom, Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi sahasında konuk edecek.

AA4 Mart 2025 Salı 09:17 - Güncelleme:
Türk Telekom'un konuğu Buducnost VOLI
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final etabında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

Normal sezonu B Grubu'nda 10 galibiyet 8 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan Türk Telekom, A Grubu'nu 9 galibiyet 9 mağlubiyetle 6. sırada bitiren Buducnost VOLI ile 8'li final etabında eşleşti.

Başkent temsilcisi, tek maç üzerinden oynanacak etabı kazanması durumunda çeyrek finale yükselme başarısı gösterecek.

Karadağ ekibiyle daha önce 4 kez karşılaşan Türk Telekom'un rakibi karşısında yenilgisi bulunmuyor.

  • Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı
  • BKT Avrupa Kupası
  • Buducnost VOLI

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