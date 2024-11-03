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Spor

Turkcell eMilli Takım Seçmeleri'nin şampiyonu belli oldu

Turkcell ana sponsorluğunda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen eMilli Takım Seçmeleri'nin finalinde, Türkiye'yi FIFA tarafından düzenlenecek Dünya Kupası'nda temsil edecek eMilli Takım oyuncusu, ülkemizde ilk kez mobil oyun üzerinden belirlendi. 2 Kasım'da eFootball mobil oyunu üzerinden gerçekleşen kıyasıya final mücadelesinin şampiyonu, İzmir'den katılan Yuşa Haydar Gökulu oldu.

3 Kasım 2024 Pazar 14:42 - Güncelleme:
Turkcell eMilli Takım Seçmeleri'nin şampiyonu belli oldu
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Turkcell ana sponsorluğunda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Turkcell eMilli Takım Seçmeleri'nin şampiyonu belli oldu. Türkiye'yi FIFA tarafından düzenlenecek Dünya Kupası'nda temsil edecek ilk mobil eMilli Takım oyuncusu, 2 Kasım'da TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleştirilen finalle belirlendi. TFF'nin mobil platformda düzenlediği ilk milli takım seçmeleri olma özelliğini de taşıyan turnuvanın kazananı İzmir'den katılan 19 yaşındaki Yuşa Haydar Gökulu oldu.

TÜRKİYE'Yİ DÜNYA KUPASI'NDA TEMSİL EDECEK İLK OYUNCU

Türkiye'nin en yetenekli mobil oyuncularını belirlemeyi ve uluslararası arenada başarılı olacak bir eMilli Takım kurmayı hedefleyen turnuvanın finali, TFF Riva Tesisleri'nde Orhan Saka Toplantı Salonu'ndan canlı olarak yayınlandı. eFootball mobil oyunu üzerinden gerçekleşen online turnuvanın sonunda belirlenen 6 finalist, Türkiye'nin ilk mobil eMilli Takım oyuncusu olma unvanını kazanmak için ter döktü.

Büyük heyecana sahne olan finalde İzmir'den katılan Yuşa Haydar Gökulu, Kahramanmaraşlı 21 yaşındaki Abdülkadir Köşker'i 3-2 yendi ve Türkiye'yi FIFA tarafından düzenlenecek Dünya Kupası'nda temsil edecek ilk oyuncu olma hakkı kazandı.

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