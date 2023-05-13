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Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakaları 13 Mayıs Cumartesi günü start alacak.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 09:20 - Güncelleme:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakaları 13 Mayıs Cumartesi günü start alacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakaları 13 Mayıs Cumartesi günü başlayacak.

İki maçlı eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, ALG Spor ile de Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET karşı karşıya gelecek.

Maç programı şöyle:

13 Mayıs Cumartesi:

15.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-ALG Spor

15.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi

20 Mayıs Cumartesi:

12.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Fenerbahçe Petrol Ofisi

15.00 ALG Spor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET

  • kadın futbol
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