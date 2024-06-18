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  • ''Türk'e durmak yaraşmaz'' Arda Güler'den mesaj var!
Spor

''Türk'e durmak yaraşmaz'' Arda Güler'den mesaj var!

A Milli Takım'da günün yıldız ismi Arda Güler, Gürcistan maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Genç yıldız paylaşımında 10. Yıl Marşı'ndan alıntıda bulunarak, 'Türk'e durmak yaraşmaz' sözlerini kullandı.

18 Haziran 2024 Salı 21:49 - Güncelleme:
''Türk'e durmak yaraşmaz'' Arda Güler'den mesaj var!
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3-1 kazandığımız Gürcistan maçında attığı golle milyonları ayağa kaldıran Arda Güler, karşılaşmanın ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

X hesabından yaptığı paylaşımda ikonik gol sevincinin fotoğrafını paylaşan Arda Güler, "Türk'e durmak yaraşmaz ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki genç oyuncu, 65. dakikada ceza sahası dışından harika birşut çekti ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturmuştu.

Arda Güler, attığı bu golle Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu.

Arda Güler ayrıca (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

Bununla birlikte genç oyuncu, bu sezon Real Madrid ve Milli Takım formasıyla ilk 11 çıktığı 7 maçın 7'sinde de gol attı.

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