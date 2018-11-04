Turkish Airlines Open´ı Justin Rose kazandı

Türkiye Golf Federasyonu tarafından Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Open Golf Turnuvası sona erdi. Serik´e bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Resort Otel'in sahalarında gerçekleştirilen ve toplam 7 milyon dolar para ödüllü turnuvanın finalinde liderlik İngiliz Justin Rose ile Çinli Haotong Li arasında el değiştirdi.

Gün boyu başarılı şekilde atışlar yapan Justin Rose ile Haotong Li, 18'inci deliğe 17 vuruşla eşit sayıda girdi. Son delikte de eşitlik bozulmayınca ikili arasında son delik yeniden oynandı. Justin Rose, yaptığı başarılı vuruşlar sonrası Li´yi geçerek turnuvanın şampiyonluğuna ulaştı. Geçen yılın da şampiyonu olan Justin Rose, turnuvanın 1 milyon 166 bin 600 dolarlık büyük ödülünün de sahibi oldu. Turnuvada üçüncülüğü İspanyol Adrian Otaegui elde etti.

Turnuvanın ardından yapılan ödül töreninde Justin Rose'a ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, European Tour (Avrupa Turu) İcra Kurulu Başkanı Keith Pelley, THY Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur´dan aldı. Ödül törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Regnum Carya Otelleri Onursal Başkanı Fikret Öztürk de katıldı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Turnuvanın her yıl çok güzel şekilde organize edildiğini aktaran Kasapoğlu, bu yıl ise son deliğe kadar devam eden güzel bir yarış izlediklerini kaydetti. Turnuvada mücadele eden oyuncuları ve organizatörleri kutlayan Bakan Kasapoğlu, "Ülkemiz organizasyonlar konusunda güzel aşamalara gelmiş bir organizasyonlar cennetidir. Antalyamız da bu açıdan ev sahipliğiyle bize sevinç ve gurur veren bir kentimizdir. Bundan sonraki organizasyonlarda çok iddialı olduğumuzu hem de sportif anlamdaki gelişimimizin organizasyonlar kapsamında da çok daha güzel noktalara ulaşacağına inanıyorum" dedi.