Türkiye - Bosna Hersek | CANLI ANLATIM
Türkiye, Bosna Hersek ile hazırlık maçında Rize'de karşı karşıya geliyor.
İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ;
Türkiye: Sinan Bolat, Şener, Kaan, Çağlar, Ömer Bayram, Mahmut, Okay, Oğuzhan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal
Bosna Hersek: Sehic, Todorovic, Nastic, Zukanovic, Vranjes, , Krunic, Zakaric, Pjanic, Cimirot, Visca, Dzeko
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