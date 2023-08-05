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Spor

Türkiye 19 Yaş Altı Kız Takımı, Almanya'yı mağlup etti

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu'nda Almanya'yı 3-0 yendi.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 23:58 - Güncelleme:
Türkiye 19 Yaş Altı Kız Takımı, Almanya'yı mağlup etti
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Voleybolda Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'nda Almanya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım dördüncü maçında Hırvatistan'ın Osijek kentinde Almanya'yla karşılaştı.

Rakibini 25-11, 25-13 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenen milliler, B Grubu'ndaki dördüncü maçını da galibiyetle tamamlamış oldu.

Türkiye, gruptaki beşinci maçında yarın TSİ 22.00'da ev sahibi Hırvatistan'la karşılaşacak.

  • FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası
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