Türkiye 19 Yaş Altı Kız Takımı, Almanya'yı mağlup etti

Voleybolda Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'nda Almanya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım dördüncü maçında Hırvatistan'ın Osijek kentinde Almanya'yla karşılaştı.

Rakibini 25-11, 25-13 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenen milliler, B Grubu'ndaki dördüncü maçını da galibiyetle tamamlamış oldu.

Türkiye, gruptaki beşinci maçında yarın TSİ 22.00'da ev sahibi Hırvatistan'la karşılaşacak.