Türkiye, 2020 Tokyo'da erkek sporcularda katılım rekoru kıracak

AA 12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:53 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:53

Pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 branşta toplam 108 sporcuyla temsil edilecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük spor organizasyonunda 108 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

TARİHİN EN İYİ İKİNCİ KATILIMI

Türk sporu, kendi olimpiyat tarihinin en fazla katılım gösterdiği ikinci organizasyonunu yaşayacak.

Daha önce en büyük katılımı 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda 114 sporcuyla yapan Türkiye, Tokyo'ya 108 sporcuyla gidecek.

ERKEKLERDE REKOR KATILIM

Erkek sporcular Türkiye'nin olimpiyat tarihinde en yüksek katılım sayısına ulaştı.

Türkiye'yi Tokyo'da erkeklerde 58 sporcu temsil edecek. Daha önceki en yüksek katılım sayısı 1936'da Berlin'de ve 1948'de Londra'da 57'şer sporcuyla olmuştu.

Kadınlarda ise 50 isim ay-yıldızlı formayı taşıyacak. Bu sayı da kadınlarda tarihin en iyi ikinci katılımı oldu. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda 66 kadın sporcuyla temsil edilen Türkiye, tarihinin en iyi 2. katılımını kadınlar da Tokyo'da yaşayacak.

TAKIM SPORLARINDA VOLEYBOL

Takım sporlarında A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, Tokyo'daki tek Türk ekibi olacak.

Son yıllarda aldığı başarılarla adından söz ettiren milli takım tarihinde ikinci kez olimpiyatlarda yer alacak. Milli takım 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda da parkeye çıkmıştı.

Milliler, B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.

Olimpiyatlar için 12 kişiye düşürülecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 14 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Naz Aydemir Akyol, Cansu Özbay, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Kübra Akman, Aslı Kalaç, Simge Aköz, Ayça Aykaç

MİLLİ SPORCULAR

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden derlenen bilgiye göre, olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

A Milli Kadın Voleybol Takımı (12): Nihai kadro sonra açıklanacak.

Atletizm (25): Emel Dereli (Gülle atma), Ramil Guliyev (200 metre), Abdülselam İmuk, Ayşe Tekdal, Meryem Pekmez, Evin Demir, Şahin Şenoduncu, Salih Korkmaz (20 km yürüyüş), Yasmani Copello Escobar (400 metre engelli), Yasemin Can (5 bin metre ve 10 bin metre), Eda Tuğsuz (Cirit atma), Meryem Erdoğan, Yavuz Ağralı, Polat Kemboi Arıkan, Kağan Kigen Özbilen (Maraton), Ersu Şaşma (Sırıkla atlama), Tuğçe Şahutoğlu, Özkan Baltacı, Eşref Apak (Çekiç atma), Necati Er (Üç adım atlama), Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes (100 metre, 4x100 metre bayrak takımı), Kayhan Özer, Oğuz Uyar, Ertan Özkan (4x100 metre bayrak yarışı)

Atıcılık (4): Yusuf Dikeç, İsmail Keleş (10 metre havalı tabanca), Ömer Akgün (10 metre havalı tüfek), Özgür Varlık (25 metre çabuk atış tabanca)

Badminton (1): Neslihan Yiğit

Bisiklet (2): Ahmet Örken, Onur Balkan (Yol yarışı)

Boks (6): Batuhan Çiftçi (52 kilo), Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Esra Yıldız (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo), Necati Ekinci (69 kilo), Bayram Malkan (81 kilo)

Cimnastik (5): İbrahim Çolak, Nazlı Savranbaşı, Ahmet Önder, Adem Asil, Ferhat Arıcan (Artistik cimnastik)

Eskrim (1): İrem Karamete

Güreş (9): Rıza Kayaalp (Grekoromen 130 kilo), Cenk İldem (Grekoromen 97 kilo), Kerem Kamal (Grekoromen 60 kilo), Evin Demirhan (Kadınlar 50 kilo), Yasemin Adar (Kadınlar 76 kilo), Taha Akgül (Serbest stil 125 kilo), Süleyman Atlı (Serbest stil 57 kilo), Osman Göçen (Serbest stil 86 kilo), Süleyman Karadeniz (Serbest stil 97 kilo)

Halter (2): Muhammed Furkan Özbek (67 kilo), Nuray Levent (64 kilo)

Judo (6): Kayra Sayit (+78 kilo), Mihraç Akkuş (60 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Michael Zgank (90 kilo), Gülkader Şentürk (48 kilo)

Karate (7): Dilara Bozan, Ali Sofuoğlu (Kata), Serap Özçelik Arapoğlu (Kumite 55 kilo), Meltem Hocaoğlu Akyol (Kumite +61 kilo), Uğur Aktaş (Kumite +75 kilo), Merve Çoban (Kumite +61 kilo), Eray Şamdan (Kumite 67 kilo)

Kürek (1): Onat Kazaklı (Tek çifte M1x)

Modern pentatlon (1): İlke Özyüksel

Okçuluk (2): Yasemin Ecem Anagöz (Bireysel kadınlar klasik yay), Mete Gazoz (Bireysel erkekler klasik yay)

Tekvando (5): Nafia Kuş (+67 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nur Tatar (67 kilo), Hakan Reçber (68 kilo)

Yelken (8): Deniz Çınar, Ateş Çınar (Erkekler 470), Alican Kaynar (Finn), Beste Kaynakçı, Okyanus Arıkan (Kadınlar 470), Ecem Güzel (Laser radial), Dilara Uralp (Rüzgar sörfü), Onur Cavit Biriz (Rüzgar sörfü)

Yüzme (11): Berke Saka (200 metre sırtüstü), Berkay Ömer Öğretir (100 metre ve 200 metre kurbağalama), Merve Tuncel (400, 800 ve 1500 metre serbest), Ümit Can Güreş (100 metre kelebek), Emre Sakçı (100 metre kurbağalama), Deniz Ertan (800 ve 1500 metre serbest), Beril Böcekler (400, 800 ve 1500 metre serbest), Viktoria Zeynep Güneş (200 metre karışık), Defne Taçyıldız (200 metre kelebek), Baturalp Ünlü (200 metre serbest), Yiğit Aslan (800 metre serbest)