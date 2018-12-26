Türkiye A Milli Kadın Takımı'nda Ceyhun Yıldızoğlu dönemi
27 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonasında mücadele edecek Türkiye A Milli Kadın Takımı'nın Başantrenörlüğüne Ceyhun Yıldızoğlu getirildi.
27 Haziran 7 Temmuz tarihleri arasında Letonya ve Sırbistanın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonasında mücadele edecek Türkiye A Milli Kadın Takımı'nın Başantrenörlüğüne Ceyhun Yıldızoğlu getirildi.
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