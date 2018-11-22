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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atağa kalktı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'in Erdemli ilçesinde başladı.

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Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen şampiyonaya 270'i havalı tüfek, 300'ü de havalı tabanca branşlarında olmak üzere toplam 570 sporcu katıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar Asbaşkanı Kadri Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın son yarışı olmasına rağmen şampiyonaya ilginin iyi olduğunu belirtti.

Yarışmalarda, yurt dışı baraj puanını geçen sporcuların milli takıma seçilmeye hak kazanacağını vurgulayan Akgün, "Atıcılık sporunu sevdirmek ve bu dala daha fazla sporcu kazandırmak amacıyla yurt genelinde 11 yeni antrenman poligonu yapıldı. Yeni yapılacak antrenman poligonlarıyla yurt genelindeki sayı 35'e çıkacak." dedi.

Akgün, şampiyonanın 25 Kasım'da sona ereceğini sözlerine ekledi.

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