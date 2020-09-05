Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Salih Korkmaz'dan rekor geldi

DHA 05 Eylül 2020 Cumartesi 22:10 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 22:12

Ekrem Koçak Pisti'nde düzenlenen Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda kapanış 10 bin metre pist yürüyüş müsabakasıyla yapıldı. Müsabakayı ilk sırada tamamlayan Salih Korkmaz, yeni Türkiye rekoruna imza attı. Korkmaz, yarışı 39:26.92 ile tamamlarken, kendisine ait 39:31.96'lık rekoru beş saniye geliştirdi.

KADINLARDA EVİN DEMİR EN İYİ İKİNCİ DERECEYİ ELDE ETTİ

Kadınlar yarışında ise 19 yaşındaki Avrupa U20 ikincisi yürüyüşçü Evin Demir'den tüm zamanlarda Türkiye listesinin en iyi ikinci derecesini elde etti. Türkiye şampiyonluğuna uzanan Evin, finişe 44:43.85 ile gelirken, 44:17.69'luk rekorun sahibi Meryem Bekmez'den sonra en iyi ikinci zamana imza attı. Genç yürüyüşçü, daha önceki en iyi derecesini iki dakikaya yakın aşağı çekti.