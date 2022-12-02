Türkiye Baketbol Süper Ligi'nde 9.hafta heyecanı başlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta heyecanı yarın, 4 Aralık Pazar ve 5 Aralık Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Merkezefendi Belediyesi Basket ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Haftanın son mücadelesinde ise Aliağa Petkim, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.
Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın programı şöyle:
Yarın
13.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş
15.30 Türk Telekom - Tofaş
18.00 Frutti Extra Bursaspor - Büyükçekmece Basketbol
20.30 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Nef
4 Aralık Pazar
13.00 Darüşşafaka - Konyaspor Basketbol
15.30 A. Efes - Pınar Karşıyaka
18.00 Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Beko
5 Aralık Pazartesi
19.00 Aliağa Petkim - Manisa Büyükşehir Belediyespor