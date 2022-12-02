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Spor

Türkiye Baketbol Süper Ligi'nde 9.hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

IHA2 Aralık 2022 Cuma 10:51 - Güncelleme:
Türkiye Baketbol Süper Ligi'nde 9.hafta heyecanı başlıyor
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Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta heyecanı yarın, 4 Aralık Pazar ve 5 Aralık Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Merkezefendi Belediyesi Basket ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Haftanın son mücadelesinde ise Aliağa Petkim, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın programı şöyle:

Yarın

13.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Beşiktaş

15.30 Türk Telekom - Tofaş

18.00 Frutti Extra Bursaspor - Büyükçekmece Basketbol

20.30 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Nef

4 Aralık Pazar

13.00 Darüşşafaka - Konyaspor Basketbol

15.30 A. Efes - Pınar Karşıyaka

18.00 Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Beko

5 Aralık Pazartesi

19.00 Aliağa Petkim - Manisa Büyükşehir Belediyespor

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