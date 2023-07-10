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Spor

Türkiye, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye 19 Yaş Altı Kadınlar Voleybol takımı, ilk maçında Romanya'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 21:22 - Güncelleme:
Türkiye, Balkan Şampiyonası'na galibiyetle başladı
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19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Romanya'yı 3-0 yendi.

Bulgaristan'da düzenlenen Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'ndaki ilk maçında Türkiye, Romanya'yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da devam eden organizasyonda 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, ilk maçında Romanya'yı 25-16, 25-7, 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başladı.

Organizasyonun açılış maçında Romanya'yı yenen ay-yıldızlı ekip, B Grubu'ndaki ikinci maçında Salı günü saat 16.00'da Sırbistan ile karşılaşacak.

  • Türkiye 19 Yaş Altı Kadınlar Voleybol takımı
  • Balkan Şampiyonası
  • Voleybol

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