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Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Kemal Dinçer: Üç hakemi sezon sonuna kadar dinlendireceğiz

Türkiye Basketbol Federasyonu yaptığı açıklamada Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanan yarı final 3. maçındaki üç hakemin sezon sonuna kadar dinlendirileceğini açıkladı.

8 Haziran 2023 Perşembe 16:41 - Güncelleme:
Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Kemal Dinçer: Üç hakemi sezon sonuna kadar dinlendireceğiz
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Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Kemal Dinçer, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı için bir açıklama yaptı.

Dinçer, özellikle son çeyrekteki kararlar nedeniyle Fenerbahçe'nin tepki gösterdiği 3 hakemin sezon sonuna kadar dinlendirileceğini açıkladı.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko karşılaşmasında, Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal görev yapmıştı.

İşte o açıklama:

Sezon başından beri hakemlerimizin genel performansından son derece memnun olmakla birlikte, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın özellikle dördüncü çeyreğinde çalınan düdüklerle maçın sonuna tesir edilmesi, Merkez Hakem Kurulu'ndan Sorumlu Basketbol Federasyonu Asbaşkanı sıfatıyla herhangi bir şekilde art niyet olmadığından emin olmama karşın şahsımı üzmüştür.

Konuyu tüm teknik detayları ile ele alan Merkez Hakem Kurulu da benzer bir değerlendirmeyle, dün oynanan karşılaşmanın üç hakemini sezon sonuna kadar dinlendirme kararı almıştır.

Ülkemizi yurt dışında gurur duyduğumuz başarılarıyla temsil eden, ligimizdeki rekabetleriyle basketbolumuza büyük güç ve renk katan iki güzide kulübümüz, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final eşleşmesindeki hem seyir hem de teknik anlamdaki basketbol kalitesinden büyük memnuniyet duyuyorum.

Hakemlerin değil sahadaki mücadelenin konuşulduğu bir play-off serisinin süreceğine inancım tamdır.

Kemal DİNÇER-TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ASBAŞKANI"

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