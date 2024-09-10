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Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu yeni adresine taşındı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Abdi İpekçi Spor Salonu arazisine inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'ne taşındı.

IHA10 Eylül 2024 Salı 16:30 - Güncelleme:
Türkiye Basketbol Federasyonu yeni adresine taşındı
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Türkiye Basketbol Federasyonu, Abdi İpekçi Spor Salonu arazisine inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'ne taşındı. 70 bin metrekare alanda projelenen Basketbol Gelişim Merkezi'nde, TBF'nin tüm ofisleri yer alacak.

24 saat yaşayan bir alan olan tesiste; 10.000 kişilik ana salon, 1.000 kişi kapasiteli A Milli Takım antrenman salonu, 500 kişi kapasiteli üç altyapı salonu, Basketbol Kütüphanesi, Basketbol Müzesi ve 3x3 basketbol sahası yer alıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Ocak 2022'den bu yana Sinan Erdem Spor Salonu'nu merkez ofis olarak kullanıyordu.

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