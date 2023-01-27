Türkiye Basketbol Ligi'nde haftanın programı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise 21. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 TOFAŞ-Ayos Konyaspor Basketbol (TOFAŞ)
Yarın:
13.00 Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor (Ankara)
15.30 Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Şahinbey)
18.00 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Nef (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
29 Ocak Pazar:
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 Beşiktaş Emlakjet-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
18.00 Anadolu Efes-Aliağa Petkim (Sinan Erdem)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Antalya Toroslar Basketbol-Botaş (Kepez Turgut Özal)
15.00 Emlak Konut-Fenerbahçe Alagöz Holding (Başakşehir Spor Kompleksi)
16.00 Nesibe Aydın-Rize Belediyesi (TOBB ETÜ)
16.30 Bursa Uludağ Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Bursa Naim Süleymanoğlu)
29 Ocak Pazar:
13.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)
13.00 Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş (Ankara)
16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
18.00 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Depomaxx Haremspor (Metro Enerji)
Yarın:
14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)
15.45 OGM Ormanspor-Sigortam.net (M.Sait Zarifoğlu)
17.30 Antalya Güneşi-Ankaragücü Mamak Belediyespor (Kepez Turgut Özal)
29 Ocak Pazar:
14.00 Akran Gemlik Basketbol-Yılyak Samsunspor Basketbol (Gemlik)
15.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Finalspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
17.30 Çağdaş Bodrumspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Bodrum)
30 Ocak Pazartesi:
18.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Semt77 Yalovaspor (Gölbaşı)
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
Yarın:
14.30 İzmit Belediyespor-Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK (Kocaeli Atatürk)
29 Ocak Pazar:
14.00 Tarsus Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim (Tarsus)
14.15 Elazığ İl Özel İdare-Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor (Elazığ İl Özel İdare)
14.30 Turgutlu Belediyespor-Kırklareli Basketbol (Yıldırım Beyazıt)
16.00 BOTAŞ Gelişim-Elazığ Basketbol (Ankara)
16.45 Tourism X Boğaziçi Basketbol-DİBA (Şehit Mustafa Özel)
17.00 Emlak Konut Gelişim-Ege Yapı Urla Gençlik (Başakşehir Spor Kompleksi)